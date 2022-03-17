В Хорватии ввели бесплатный проезд на общественном транспорте для украинцев

В столице Хорватии Загребе ввели бесплатный проезд на общественном транспорте для беженцев из Украины. Об этом сообщает ТАСС.

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Таким образом городские власти выразили поддержку украинцам. Отмечается, что бесплатный проезд будет действовать в течение одной недели.

При проверке билетов украинцы должны только предъявить документ от МВД Хорватии, подтверждающий статус беженца.

По данным властей, в Хорватию прибыли 7,3 тыс. украинских беженцев.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХорватияУкраина
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