В Хорватии ввели бесплатный проезд на общественном транспорте для украинцев
17 марта 202222:44
В столице Хорватии Загребе ввели бесплатный проезд на общественном транспорте для беженцев из Украины. Об этом сообщает ТАСС.
Таким образом городские власти выразили поддержку украинцам. Отмечается, что бесплатный проезд будет действовать в течение одной недели.
При проверке билетов украинцы должны только предъявить документ от МВД Хорватии, подтверждающий статус беженца.
По данным властей, в Хорватию прибыли 7,3 тыс. украинских беженцев.
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17 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru