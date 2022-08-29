В Эстонии намерены ограничить право россиян на покупку недвижимости в стране

Власти Эстонии намерены ограничить право россиян на покупку недвижимости в стране. Об этом заявила глава МВД Лаури Ляэнеметс, передает ТАСС.

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По его словам, задача по подготовке проекта такого закона уже поставлена перед министерством. Других подробностей Ляэнеметс не привел.

Ранее стало известно, что около 4,5 тысячи россиян потеряли доступ к своей недвижимости в Эстонии из-за отказа Таллина выдавать визы гражданам РФ и санкций. Уточнялось, что виза необходима 12% россиян, владеющих недвижимостью в Эстонии – всего россиянам принадлежит 41,3 тысячи объектов в республике.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НедвижимостьЭстония
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