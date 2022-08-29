В Эстонии намерены ограничить право россиян на покупку недвижимости в стране
Власти Эстонии намерены ограничить право россиян на покупку недвижимости в стране. Об этом заявила глава МВД Лаури Ляэнеметс, передает ТАСС.
По его словам, задача по подготовке проекта такого закона уже поставлена перед министерством. Других подробностей Ляэнеметс не привел.
Ранее стало известно, что около 4,5 тысячи россиян потеряли доступ к своей недвижимости в Эстонии из-за отказа Таллина выдавать визы гражданам РФ и санкций. Уточнялось, что виза необходима 12% россиян, владеющих недвижимостью в Эстонии – всего россиянам принадлежит 41,3 тысячи объектов в республике.
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