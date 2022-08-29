В Эстонии намерены ограничить право россиян на покупку недвижимости в стране

По его словам, задача по подготовке проекта такого закона уже поставлена перед министерством. Других подробностей Ляэнеметс не привел.

Ранее стало известно, что около 4,5 тысячи россиян потеряли доступ к своей недвижимости в Эстонии из-за отказа Таллина выдавать визы гражданам РФ и санкций. Уточнялось, что виза необходима 12% россиян, владеющих недвижимостью в Эстонии – всего россиянам принадлежит 41,3 тысячи объектов в республике.



