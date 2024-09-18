В ЕС заявили, что атаки с пейджерами в Ливане ставят под угрозу безопасность региона

Взрывы пейджеров в Ливане привели к угрозе безопасности для всего региона, заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель.

Сноуден связал детонацию пейджеров в Ливане с работой взрывных устройств

Он назвал происшествие «атакой», которая привела к «неизбирательным жертвам».

Также Боррель призвал заинтересованные стороны предотвратить полномасштабную войну в регионе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что причины массового взрыва пейджеров в Ливане изучат российские специалисты, чтобы исключить повторение подобного инцидента в том числе в РФ.

Ранее стало известно, что посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани серьезно пострадал в результате взрыва пейджера, который дипломат имел при себе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: EPA / ТАСС
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