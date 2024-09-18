В ЕС заявили, что атаки с пейджерами в Ливане ставят под угрозу безопасность региона
Взрывы пейджеров в Ливане привели к угрозе безопасности для всего региона, заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель.
Он назвал происшествие «атакой», которая привела к «неизбирательным жертвам».
Также Боррель призвал заинтересованные стороны предотвратить полномасштабную войну в регионе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что причины массового взрыва пейджеров в Ливане изучат российские специалисты, чтобы исключить повторение подобного инцидента в том числе в РФ.
Ранее стало известно, что посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани серьезно пострадал в результате взрыва пейджера, который дипломат имел при себе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ученые выяснили, что вейпинг снижает когнитивные способности сильнее, чем сигареты
- СМИ: Около 10 человек задержали после стрельбы у офиса Wildberries в Москве
- В ЕС заявили, что атаки с пейджерами в Ливане ставят под угрозу безопасность региона
- Сафонов попал в заявку «Пари Сен-Жермен» на первый матч Лиги чемпионов
- ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка из-за рекламы кредитной карты
- «Попытка захвата!»: Бакальчук заявила о трех пострадавших при стрельбе у офиса Wildberries
- Начальник автобронетанковой службы ЦВО Путилов задержан по делу о взятке
- Владислав Бакальчук рассказал о нападении на него у офиса Wildberries
- Queen переиздаст свой дебютный альбом Queen I
- ВС России поразили объекты энергетики и аэродромы на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru