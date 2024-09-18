В ЕС заявили, что атаки с пейджерами в Ливане ставят под угрозу безопасность региона

Он назвал происшествие «атакой», которая привела к «неизбирательным жертвам».

Также Боррель призвал заинтересованные стороны предотвратить полномасштабную войну в регионе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что причины массового взрыва пейджеров в Ливане изучат российские специалисты, чтобы исключить повторение подобного инцидента в том числе в РФ.

Ранее стало известно, что посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани серьезно пострадал в результате взрыва пейджера, который дипломат имел при себе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



