Евросоюз назвал инцидент с Навальным «покушением на убийство»

ЕС считает инцидент с российским политиком Алексеем Навальным покушением на убийство, заявил во вторник, 15 сентября, глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. Об этом сообщает ТАСС.

В этом контексте дипломат напомнил, что ЕС осуждает любое использование химического оружия и призывает Россию сотрудничать с ОЗХО в проведении расследования.

Власти Германии ранее заявили, что Навальный был отравлен веществом класса «Новичок». В Берлине заявили, что эти выводы подтвердили независимые лаборатории в Швеции и Франция. Российская сторона подчёркивает, что каких-либо документальных подтверждений версии об отравлении политика пока нет. Москва не получила необходимые материалы в ответ на свои запросы.

