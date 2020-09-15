Евросоюз назвал инцидент с Навальным «покушением на убийство»
ЕС считает инцидент с российским политиком Алексеем Навальным покушением на убийство, заявил во вторник, 15 сентября, глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. Об этом сообщает ТАСС.
В этом контексте дипломат напомнил, что ЕС осуждает любое использование химического оружия и призывает Россию сотрудничать с ОЗХО в проведении расследования.
Власти Германии ранее заявили, что Навальный был отравлен веществом класса «Новичок». В Берлине заявили, что эти выводы подтвердили независимые лаборатории в Швеции и Франция. Российская сторона подчёркивает, что каких-либо документальных подтверждений версии об отравлении политика пока нет. Москва не получила необходимые материалы в ответ на свои запросы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+11 038 / сут.
Умерли
18 785+207 / сут.
Выздоровели
884 тыс.+8 080 / сут.
- Стало известно о крушении вертолёта США в Сирии
- «Поступи честно»: Доктор Мясников обратился к Навальному
- В Кремле заверили, что будут рады возвращению Навального
- Навальный опубликовал первое фото с момента предполагаемого отравления
- Минюст предложил лишить Пашаева статуса адвоката и наказать Доровинского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru