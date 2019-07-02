В ЕС согласовали кандидатуры на основные посты

Лидеры стран – членов Европейского союза согласовали список кандидатур на основные посты в политических и экономических структурах ЕС. Об этом сообщил председатель Евросовета Дональд Туск на своей странице в Twitter.

Сообщается, что на его должность был выдвинут экс-премьер Бельгии Шарль Мишель, а кандидатом на пост главы Еврокомиссии оказалась выдвинута министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Помимо этого, сообщают Известия, на пост главы Европейского Центробанка претендует директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, а на пост главы европейской дипломатии — исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель.

Уточняется, что на данный момент Еврокомиссией руководит Жан-Клод Юнкер, главой европейской дипломатии является Федерика Могерини, а ЕЦБ возглавляет Марио Драги.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что санкции Евросоюза против России не должны оставаться вечно. Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов в эфире НСН призвал не переоценивать значимость слов Могерини, так как Европа, по его словам, находится в непростом положении. С одной стороны, санкции создают ей же массу неудобств, с другой — это инструмент воздействия на Россию.

