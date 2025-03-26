Рубио рассказал об условиях России по мораторию на удары в Черном море

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Москва выдвинула перечень условий для заключения моратория на удары в Черном море, среди которых значится отмена европейских санкций.

По словам Рубио, после переговоров США с Россией и Украиной в Саудовской Аравии стороны достигли принципиального понимания по соглашению, однако окончательных договоренностей пока нет.

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Он отметил, что урегулирование конфликта требует пересмотра глобальной санкционной политики и признал, что путь к миру на Украине будет сложным.

Госсекретарь добавил, что Вашингтон намерен проанализировать запросы Киева и Москвы, после чего предложения будут переданы на рассмотрение президенту Дональду Трампу, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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