Рубио рассказал об условиях России по мораторию на удары в Черном море

Он отметил, что урегулирование конфликта требует пересмотра глобальной санкционной политики и признал, что путь к миру на Украине будет сложным.

Госсекретарь добавил, что Вашингтон намерен проанализировать запросы Киева и Москвы, после чего предложения будут переданы на рассмотрение президенту Дональду Трампу, передает «Радиоточка НСН».

