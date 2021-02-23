В Евросоюзе призвали сохранить «ограниченное взаимодействие» с РФ

Евросоюзу необходимо сохранить «ограниченное взаимодействие» с Россией в ряде вопросов, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в ходе выступления на сессии ООН по правам человека.

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«Нам необходимо сохранить ограниченное взаимодействие с Россией в таких вопросах, как возвращение к выполнению всех обязательств по иранскому "ядерному досье", по климатическому изменению, мы нуждаемся в России по поставкам энергоресурсов», — цитирует Борреля РИА Новости.

По словам главы евродипломатии, Россия не хочет взаимодействовать, если ЕС Боррель акцентирует внимание «на несоблюдение обязательств в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека».

Боррель добавил, что проблемы российско-европейского взаимодействия планируются к обсуждению на саммите ЕС в марте.

Накануне министры иностранных дел стран ЕС приняли решение о расширении санкций против РФ из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Как отметил Боррель, в течение недели Брюссель согласует список персональных ограничений.

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ФОТО: РИА Новости
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