В Евросоюзе призвали сохранить «ограниченное взаимодействие» с РФ
Евросоюзу необходимо сохранить «ограниченное взаимодействие» с Россией в ряде вопросов, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в ходе выступления на сессии ООН по правам человека.
«Нам необходимо сохранить ограниченное взаимодействие с Россией в таких вопросах, как возвращение к выполнению всех обязательств по иранскому "ядерному досье", по климатическому изменению, мы нуждаемся в России по поставкам энергоресурсов», — цитирует Борреля РИА Новости.
По словам главы евродипломатии, Россия не хочет взаимодействовать, если ЕС Боррель акцентирует внимание «на несоблюдение обязательств в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека».
Боррель добавил, что проблемы российско-европейского взаимодействия планируются к обсуждению на саммите ЕС в марте.
Накануне министры иностранных дел стран ЕС приняли решение о расширении санкций против РФ из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Как отметил Боррель, в течение недели Брюссель согласует список персональных ограничений.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+24 427 / сут.
Умерли
84 047+754 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+25 899 / сут.
- В Евросоюзе призвали сохранить «ограниченное взаимодействие» с РФ
- Twitter заблокировал 100 связанных с Россией аккаунтов
- СМИ: США готовят ряд мер против РФ из-за Навального и кибератак
- Капитан «Ростова» Еременко расторг контракт с клубом
- Политолог назвал причины смены курса Зеленского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru