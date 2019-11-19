В ЕС пригрозили прекратить финансирование нефтегазовых и угольных проектов

Евросоюз намерен прекратить финансирование нефтегазовых и угольных проектов, сообщает Reuters. Такое заявление сделали министры финансов Европы, пишет Газета.ру. Уточняется, что они впервые поддержали декларацию, согласно которой необходимо прекратить выделение средств на ископаемые виды топлива. Ранее речь шла только об угольных электростанциях.

Полный отказ от финансовой помощи подобных проектов может нанести урон в несколько миллиардов евро по Европейским инвестиционным банкам (ЕИБ), которые являются финансовыми подразделениями Европы.

Ранее германский политолог Александр Рар рассказал НСН о зарождении идеи единой армии Евросоюза, её эволюции и современном состоянии. По словам эксперта, с годами данный замысел обретает всё более реальные черты, но против его воплощения играют нехватка финансирования и категоричная позиция США.

