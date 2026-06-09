Каллас анонсировала самый большой за два года пакет санкций против России

По её словам, в список входят более 170 позиций, которые касаются финансового сектора, энергетики и производства беспилотников.

Она добавила, что на следующей неделе Совет по иностранным делам будет отдельно обсуждать ограничения против так называемого «теневого флота» России, а также «российского военно-промышленного комплекса и пропагандистов».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила запретить въезд в Евросоюз всем бойцам СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».