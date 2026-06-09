Каллас анонсировала самый большой за два года пакет санкций против России

Евросоюз предлагает самый большой за последние два года пакет санкций против России. Как пишет RT, об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

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По её словам, в список входят более 170 позиций, которые касаются финансового сектора, энергетики и производства беспилотников.

Она добавила, что на следующей неделе Совет по иностранным делам будет отдельно обсуждать ограничения против так называемого «теневого флота» России, а также «российского военно-промышленного комплекса и пропагандистов».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила запретить въезд в Евросоюз всем бойцам СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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