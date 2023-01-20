В ЕС полностью исчерпаны запасы советского оружия

В Евросоюзе полностью исчерпаны запасы советского оружия. Об этом заявил министр по европейским делам Чехии Микулаш Бек на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, сообщают «Известия».

По его словам, теперь остается надеяться на то, что на встрече контактной группы под председательством США на военной базе НАТО в ФРГ будет достигнуто соглашение о поставках новейших вооружений на Украину.

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«И для меня ясно, что единственный путь вперед, к сожалению, — это вооружать, вооружать и вооружать Украину и вооружаться самим», — добавил чешский министр.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о новых проблемах для Украины из-за западных танков, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
ТЕГИ:УкраинаОружиеЕвросоюзВсемирный Экономический Форум В Давосе
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