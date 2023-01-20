В ЕС полностью исчерпаны запасы советского оружия

В Евросоюзе полностью исчерпаны запасы советского оружия. Об этом заявил министр по европейским делам Чехии Микулаш Бек на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, сообщают «Известия».

По его словам, теперь остается надеяться на то, что на встрече контактной группы под председательством США на военной базе НАТО в ФРГ будет достигнуто соглашение о поставках новейших вооружений на Украину.