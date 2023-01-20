В ЕС полностью исчерпаны запасы советского оружия
В Евросоюзе полностью исчерпаны запасы советского оружия. Об этом заявил министр по европейским делам Чехии Микулаш Бек на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, сообщают «Известия».
По его словам, теперь остается надеяться на то, что на встрече контактной группы под председательством США на военной базе НАТО в ФРГ будет достигнуто соглашение о поставках новейших вооружений на Украину.
«И для меня ясно, что единственный путь вперед, к сожалению, — это вооружать, вооружать и вооружать Украину и вооружаться самим», — добавил чешский министр.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о новых проблемах для Украины из-за западных танков, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+6 078 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 698 / сут.
- В ЕС полностью исчерпаны запасы советского оружия
- Картаполов опроверг слова Останиной об отсрочке для отцов детей-инвалидов
- Собянин сообщил о завершении уникального проекта реабилитации Битцевского леса
- Козак стал главным претендентом на пост главы Счетной палаты
- Путин обсудил с Совбезом РФ ход спецоперации на Украине
- Депутат Бессараб отвергла введение квот для женщин на работе
- Минобороны: ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Лобковое в Запорожской области
- Глава Пентагона пообещал поддерживать Украину так долго, как это потребуется
- В Думу внесли законопроект о праве Росгвардии командировать сотрудников в госорганы
- Адвокат предложила принять закон о равной зарплате для мужчин и женщин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru