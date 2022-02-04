В ЕС отреагировали на решение России по DW
В ЕС решение о закрытии корпункта Deutsche Welle в России назвали необоснованным. Об этом в ходе брифинга в Брюсселе заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано.
Он отметил, что в Европе будут наблюдать за развитием этой «тревожной» ситуации.
В пресс-службе ЕС также подчеркивают, что запрет деятельности RT DE в Германии якобы не связан с работой Deutsche Welle в России. По данным ведомства, это произошло из-за отсутствия действующей лицензии у российского вещателя.
Ранее стало известно, что бюро Deutsche Welle прекратило свою работу в Москве.
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