В ЕС объяснили отказ европейских послов от встречи с Лавровым

Отказ послов государств Евросоюза от встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым — «стандартная практика» в соответствии с координацией работы диппредставительств при взаимодействии с властями принимающей страны. Об этом рассказал представитель внешнеполитической службы сообщества Петер Стано в беседе с РИА Новости.

Медведев призвал выгнать послов стран ЕС за отказ от встречи с Лавровым

Ранее Лавров сообщил, что пригласил послов ЕС для разговора в преддверии выборов президента РФ. Однако дипломаты отказались от встречи за два дня до мероприятия, пишет «Свободная пресса».

Стано подчеркнул, что ЕС проводит общую внешнюю политику.

«Также стандартной практикой является то, что дипломатические миссии ... находятся в ... контакте со своими штаб-квартирами на родине по вопросам задач и деятельности в принимающей стране», — указал представитель ЕС.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПосолЕвросоюзМИД РФСергей Лавров

Горячие новости

Все новости

партнеры