В ЕС объяснили отказ европейских послов от встречи с Лавровым

Ранее Лавров сообщил, что пригласил послов ЕС для разговора в преддверии выборов президента РФ. Однако дипломаты отказались от встречи за два дня до мероприятия, пишет «Свободная пресса».

Стано подчеркнул, что ЕС проводит общую внешнюю политику.

«Также стандартной практикой является то, что дипломатические миссии ... находятся в ... контакте со своими штаб-квартирами на родине по вопросам задач и деятельности в принимающей стране», — указал представитель ЕС.

