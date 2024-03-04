Медведев призвал выгнать послов стран ЕС за отказ от встречи с Лавровым
Послов стран Евросоюза нужно выдворить из России за отказ от встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Отказ от встречи противоречит миссии послов и самой идее существования дипломатических отношений, считает политик.
«На самом деле всех этих послов надо выгнать из России, а уровень дипломатических отношений со странами Евросоюза - понизить», - написал Медведев на своей англоязычной странице в соцсети X.
Ранее зампред Совбеза заявил о подготовке Германии к войне с Россией на фоне публикации разговора немецких офицеров об ударе по Крымскому мосту, напоминает «Радиоточка НСН».
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