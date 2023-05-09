Шольц выступил за отмену единогласия при принятии решений странами ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюзу следует измениться, «чтобы обеспечить себе место в мире будущего», сообщает ТАСС.

Шольц призвал Европу не бояться «демонстрации силы» со стороны России

Выступая в Европарламенте он отметил, что необходимо продолжить работу по реформированию сообщества, указав, что «некоторые идеи лежат на поверхности».

«Больше решений квалифицированным большинством во внешней политике... Демократическую легитимность придает не стопроцентное согласие, а дискуссии и поиск компромиссов», - подчеркнул политик.

Ранее президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц провели переговоры и выразили готовность продолжать санкционную политику в отношении России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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