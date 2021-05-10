В ЕС назвали предварительные сроки введения новых санкций против Белоруссии
Евросоюз работает над новым пакетом санкций в отношении Белоруссии, которые могут быть согласованы в ближайшие недели. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания глав МИД сообщества в Брюсселе.
«Режим в Белоруссии продолжает репрессии и запугивание своих граждан, сегодня польская община стала целью его акций. Мы рассматриваем следующий пакет санкций, который, я надеюсь, будет принят в течение нескольких недель», — цитирует главу евродипломатии РИА Новости.
Евросоюз с октября 2020 года ввел три пакета санкций против Белоруссии в связи с прошедшими в августе выборами президента страны. Брюссель обвиняет Минск в нарушениях прав человека и фальсификации итогов голосования. Ограничения коснулись ряда организаций и официальных лиц страны, в том числе президента республики Александра Лукашенко. В санкционный список ЕС попали 88 физлиц и семь предприятий.
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