В ЕС допустили разморозку €300 млрд резервов России после начала восстановления Украины

Еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс заявил, что замороженные российские резервы объемом €300 млрд можно использовать как гарантию восстановления Украины с участием России, передает Funke.

Также он сообщил, что за это время было заморожено имущество 90 человек в семи государствах, на сумму €17 млрд.

«Запад цап-царап - и прикарманил»: Путин о золотовалютных резервах России

Президент РФ Владимир Путин высказался на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» о заморозке Западом золотовалютных резервов России.

По его словам, «используя доллар как оружие», западные страны, включая США, «дискредитировали институт международных финансовых резервов», передает Газета.ру.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ЕвросоюзУкраина
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