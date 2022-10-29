В ЕС допустили разморозку €300 млрд резервов России после начала восстановления Украины
Еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс заявил, что замороженные российские резервы объемом €300 млрд можно использовать как гарантию восстановления Украины с участием России, передает Funke.
Также он сообщил, что за это время было заморожено имущество 90 человек в семи государствах, на сумму €17 млрд.
Президент РФ Владимир Путин высказался на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» о заморозке Западом золотовалютных резервов России.
По его словам, «используя доллар как оружие», западные страны, включая США, «дискредитировали институт международных финансовых резервов», передает Газета.ру.
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