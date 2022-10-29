В ЕС допустили разморозку €300 млрд резервов России после начала восстановления Украины

Еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс заявил, что замороженные российские резервы объемом €300 млрд можно использовать как гарантию восстановления Украины с участием России, передает Funke.

Также он сообщил, что за это время было заморожено имущество 90 человек в семи государствах, на сумму €17 млрд.