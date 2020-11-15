В Ереване митингуют сторонники задержанного Минасяна из-за обвинений в покушении на премьера

В Ереване около здания суда собрались сторонники Ашота Минасяна, задержанного по делу о подготовке покушения на премьера Никола Пашиняна, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Уточняется, что к зданию суда стянуты усиленные наряды МВД.

Известно, что главу добровольческого отряда «Ашот Еркат» Ашота Минасяна обвиняют в подготовке организации убийства премьер-министра Армении и попытке узурпации власти в стране в соответствии с ч. 2 ст. 38-235, ч. 1 ст. 35-300 и 35-305 УК Армении. Об этом накануне журналистам сообщил адвокат Арам Вардеванян.

Напомним, накануне задержан экс-глава Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артура Ванецяна. Его подозревают в подготовке покушения на убийство премьер-министра страны Никола Пашинян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката задержанного.

