Экс-главу СНБ Армении подозревают в подготовке покушения на Пашиняна
14 ноября 202017:27
Экс-глава Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артура Ванецяна задержан. Его подозревают в подготовке покушения на убийство премьер-министра страны Никола Пашинян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката задержанного.
По словам адвоката, Ваценяна обвиняют в подготовке убийства премьер-министра Армении Пашиняна, а также узурпации власти .
Ванецян является лидером оппозиционной партии «Родина».
Известно, что днем провели обыски у родителей Ваценяна.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru