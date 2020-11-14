Экс-главу СНБ Армении подозревают в подготовке покушения на Пашиняна

Экс-глава Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артура Ванецяна задержан. Его подозревают в подготовке покушения на убийство премьер-министра страны Никола Пашинян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката задержанного.

По словам адвоката, Ваценяна обвиняют в подготовке убийства премьер-министра Армении Пашиняна, а также узурпации власти .

Ванецян является лидером оппозиционной партии «Родина».

Известно, что днем провели обыски у родителей Ваценяна.

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ФОТО: pxhere.com
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