Экс-главу СНБ Армении подозревают в подготовке покушения на Пашиняна

Экс-глава Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артура Ванецяна задержан. Его подозревают в подготовке покушения на убийство премьер-министра страны Никола Пашинян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката задержанного.

По словам адвоката, Ваценяна обвиняют в подготовке убийства премьер-министра Армении Пашиняна, а также узурпации власти .

Ванецян является лидером оппозиционной партии «Родина».

Известно, что днем провели обыски у родителей Ваценяна.

