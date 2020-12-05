В Ереване митингующие требуют отставки Пашиняна

«Сейчас мы идем шествием к правительственным дачам, чтобы лично передать Пашиняну наше требование его отставки», - прокомментировал ситуацию представитель партии «Дашнакцутюн» Гегам Манукян.

Демонстранты прошли по центральным улицам Еревана с лозунгами «Никол – предатель», «Никол, уходи», «Армения без Никола» и др.

Протесты оппозиции и требования об отставки Пашиняна начались после прекращения огня в Нагорном Карабахе 10 ноября.





