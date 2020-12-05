В Ереване митингующие требуют отставки Пашиняна
В столице Армении несколько десятков тысяч человек участвуют в шествии оппозиции, требуя отставки премьера страны Никола Пашиняна, сообщает «Интерфакс».
Митингующие направляются непосредственно к дому Пашиняна.
«Сейчас мы идем шествием к правительственным дачам, чтобы лично передать Пашиняну наше требование его отставки», - прокомментировал ситуацию представитель партии «Дашнакцутюн» Гегам Манукян.
Демонстранты прошли по центральным улицам Еревана с лозунгами «Никол – предатель», «Никол, уходи», «Армения без Никола» и др.
Протесты оппозиции и требования об отставки Пашиняна начались после прекращения огня в Нагорном Карабахе 10 ноября.
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