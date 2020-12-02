Оппозиция Армении в четверг объявит имя кандидата на пост премьер-министра
Оппозиция Армении намерена 3 декабря объявить имя кандидата на пост премьер-министра республики. Об этом журналистам заявил представитель оппозиционной партии «Дашнакцутюн» Арцвик Минасян.
Во время шествия с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна оппозиционер отметил, что в четверг также будут представлены «все угрозы, о которых говорилось в связи с дальнейшими развитиями» и заявления о формировании нового правительства.
Кроме того, представитель «Дашнакцутюн» добавил, что в ближайшие дни в Ереване пройдёт крупный митинг противников действующего правительства.
Лидеры России, Армении и Азербайджана 9 ноября подписали соглашение о прекращении огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Ереван и Баку должны прекратить военные действия, обменяться военнопленными, кроме того, Армения передаст Азербайджану ряд районов региона.
После подписания соглашения в Армении начались митинги против премьер-министра республики. Протестующие называют договор с Азербайджаном предательством, требуют аннулировать соглашение и отправить Пашиняна в отставку.
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