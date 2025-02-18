В Эр-Рияде завершились российско-американские переговоры
18 февраля 202515:09
В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершились российско-американские переговоры. Как сообщает РИА Новости, с учётом 15-минутной паузы и перерыва на ланч, они продлились 4,5 часа.
Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, в рамках встречи состоялся серьёзный разговор по всем вопросам.
Он добавил, что пока трудно сказать о сближении позиций Москвы и Вашингтона.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, что оценку переговорам России и США в Эр-Рияде давать ещё рано, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru