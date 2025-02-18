В Эр-Рияде завершились российско-американские переговоры

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершились российско-американские переговоры. Как сообщает РИА Новости, с учётом 15-минутной паузы и перерыва на ланч, они продлились 4,5 часа.

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Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, в рамках встречи состоялся серьёзный разговор по всем вопросам.

Он добавил, что пока трудно сказать о сближении позиций Москвы и Вашингтона.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, что оценку переговорам России и США в Эр-Рияде давать ещё рано, сообщает RT.

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ФОТО: Мария Захарова
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