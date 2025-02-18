В Эр-Рияде завершились российско-американские переговоры

Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, в рамках встречи состоялся серьёзный разговор по всем вопросам.

Он добавил, что пока трудно сказать о сближении позиций Москвы и Вашингтона.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, что оценку переговорам России и США в Эр-Рияде давать ещё рано, сообщает RT.

