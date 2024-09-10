В ЕК назвали неприемлемыми угрозы Венгрии отправить мигрантов в Брюссель

Угрозы Венгрии отправить нелегальных мигрантов в Брюссель являются неприемлемыми. Как пишет Reuters, об этом заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.

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В ходе пресс-конференции он отметила, что это «нарушит европейское право и принцип взаимного доверия».

«А также подорвет безопасность Шенгенской зоны», - заключила Хиппер.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Будапешт решительно отвергает новые правила миграционной политики Евросоюза, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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