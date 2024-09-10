В ЕК назвали неприемлемыми угрозы Венгрии отправить мигрантов в Брюссель
10 сентября 202414:48
Угрозы Венгрии отправить нелегальных мигрантов в Брюссель являются неприемлемыми. Как пишет Reuters, об этом заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.
В ходе пресс-конференции он отметила, что это «нарушит европейское право и принцип взаимного доверия».
«А также подорвет безопасность Шенгенской зоны», - заключила Хиппер.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Будапешт решительно отвергает новые правила миграционной политики Евросоюза, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украина готова к транзиту нефти из РФ, если она приобретена европейскими компаниями
- Рогов заявил о срыве попыток ВСУ усилить группировку под Степногорском
- Байден обсудит со Стармером разрешение ВСУ бить по России дальнобойным оружием
- На Украине заявили о ликвидации всех обслуживающих Харьков ТЭЦ
- «Кинопоиск» оштрафовали на три млн рублей за пропаганду ЛГБТ
- СМИ: Премьер Венгрии Орбан похудел благодаря популярным в СССР гирям
- Автоэксперт предрек рост цен на автомобили на 10-20%
- Певица Успенская пожаловалась на плохое самочувствие
- Первый в 2024 году в Европе и РФ дальневосточный леопард родился в Сибири
- Курский Минздрав: Свыше 240 человек пострадали с начала попыток вторжения ВСУ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru