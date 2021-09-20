В «Единой России» прокомментировали возможный отказ Лаврова и Шойгу от мандатов

Партия «Единая Россия» проводит консультации по возможному отказу от депутатских мандатов глав МИД и Минобороны России Сергея Лаврова и Сергея Шойгу. Об этом заявил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов в беседе с РИА Новости.

Турчак: Лидеры федерального списка «Единой России» не решили, пойдут ли в Госдуму

«Идут консультации», — сообщил Перминов, комментируя сообщения о возможном отказе министров от мандатов.

Напомним, Лавров и Шойгу входят в первую пятерку федерального списка кандидатов от «Единой России» на выборах. Кроме того, на первых позициях списка — уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, глава фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

Как сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, федеральная пятерка пока не решила, как распорядится своими депутатскими мандатами, напоминает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыборыСергей ШойгуСергей ЛавровГосдумаЕдиная Россия
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