Турчак: Лидеры федерального списка «Единой России» не решили, пойдут ли в Госдуму

Лидеры федерального списка партии «Единая Россия» пока не решили, как распорядятся своими депутатскими мандатами после парламентских выборов. Об этом заявил секретарь партии Андрей Турчак.

«Это только их решение. Мы будем с ними общаться, в понедельник я буду встречаться с [уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка] Анной Кузнецовой», — цитирует Турчака «Интерфакс».

Секретарь генсовета «Единой России» добавил, что планирует встретиться также с главой фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой и главным врачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко. В ходе этих встреч будут обсуждаться вопросы финансирования разделов подготовленной ими программы партии, отмечает РИА ФАН.

По словам Турчака, получившие мандат кандидаты могут сообщить о переходе в Госдуму уже на этой неделе.

После обработки 60,06% протоколов «Единая Россия» лидирует на думских выборах с 47,16% голосов, сообщают Известия. По данным Центризбиркома, на втором месте КПРФ с результатом 20,89%, на третьем — ЛДПР (7,90%).

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Климентьев
ТЕГИ:ГосдумаВыборыАндрей ТурчакЕдиная Россия
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