В «Единой России» поддержали идею амнистии к 75-летию Победы
Депутат от «Единой России» Вячеслав Лысаков в эфире НСН положительно оценил инициативу своего коллеги Сергея Шаргунова, предложившего свою версию амнистии в честь 75-летия Победы.
Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов внёс на рассмотрение нижней палаты парламента проект постановления об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Он предлагает освободить от наказания впервые осуждённых за умышленные преступления небольшой и средней тяжести, впервые осуждённых на срок до пяти за совершение преступлений в возрасте до 18 лет. Под амнистию также должны попасть граждане, участвовавшие в боевых действиях по защите Отечества, в том числе выполнявшие служебный или воинский долг в Афганистане. Шаргунов также предлагает отпустить на свободу беременных, матерей и одиноких отцов несовершеннолетних детей или детей инвалидов, а также ещё несколько категорий граждан.
Как пишет «Коммерсант», инициатива Шаргунова предполагает прекращение судопроизводства по делам участников протестов в Москве летом 2019 года, а также освобождение от наказания осужденных в связи с теми событиями.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в эфире НСН назвал инициативу Шаргунова «правильным предложением, которое следует изучить».
«Амнистия – дело хорошее. Мы же имеем в виду не тяжкие преступления, не убийц и насильников, а людей, которые, возможно, впервые оступились, совершили административные правонарушения, а если уголовное преступление, то не тяжкое. Сама по себе идея хорошая. Коллегу в этом я могу только поддержать. Есть определённая вероятность принятия такого решения, выведения его в статус нормативного акта – я бы сказал, 50 на 50. Идея правильная, возможно, её поддержат даже все фракции. При этом фракции будут прислушиваться к мнению профильного комитета, который даёт своё заключение», - отметил депутат.
С похожей инициативой ранее выступали депутаты Мосгордумы, свои варианты приуроченной к 75-летию Победы амнистии по предлагали депутат от ЛДПР Сергей Иванов и президентский Совет по правам человека.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Климкин рассказал об опасной для Украины «сделке» России и Запада
- Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге
- Клишас назвал решение Гааги по ЮКОСу противоречащим законам РФ
- Полиция Австралии считает подлинными новые документы по делу МН17
- Макаревич назвал «помойкой» российское телевидение