В «Единой России» поддержали идею амнистии к 75-летию Победы

Как пишет «Коммерсант», инициатива Шаргунова предполагает прекращение судопроизводства по делам участников протестов в Москве летом 2019 года, а также освобождение от наказания осужденных в связи с теми событиями.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в эфире НСН назвал инициативу Шаргунова «правильным предложением, которое следует изучить».

«Амнистия – дело хорошее. Мы же имеем в виду не тяжкие преступления, не убийц и насильников, а людей, которые, возможно, впервые оступились, совершили административные правонарушения, а если уголовное преступление, то не тяжкое. Сама по себе идея хорошая. Коллегу в этом я могу только поддержать. Есть определённая вероятность принятия такого решения, выведения его в статус нормативного акта – я бы сказал, 50 на 50. Идея правильная, возможно, её поддержат даже все фракции. При этом фракции будут прислушиваться к мнению профильного комитета, который даёт своё заключение», - отметил депутат.

С похожей инициативой ранее выступали депутаты Мосгордумы, свои варианты приуроченной к 75-летию Победы амнистии по предлагали депутат от ЛДПР Сергей Иванов и президентский Совет по правам человека.

