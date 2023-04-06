В ДПР назвали возможных кандидатов в президенты РФ после смерти Жириновского
Либерально-демократическая партия России в обязательном порядке выдвинет своего кандидата на президентских выборах, которые должны состояться 17 марта 2024 года. В этом заверил экс-депутат Государственной думы, член партии Александр Старовойтов.
Редакция NEWS.ru решила разобраться, кто может представлять ЛДПР на выборах в день памяти основателя партии Владимира Жириновского. Сегодня исполнился год со дня его смерти на 76 году жизни. Как заявил изданию Старовойтов, кандидатура претендента на президентский пост будет определена по итогам обсуждения на высшем совете ЛДПР.
Среди вероятных кандидатов в первую очередь называют нынешнего председателя партии Леонида Слуцкого, хотя сам он пока не комментирует эту тему. Эксперты сходятся во мнении, что предвыборная стратегия представителя ЛДПР будет строиться в зависимости от хода специальной военной операции на Украине.
Между тем, сам Владимир Жириновский при жизни планировал в 2024 году выдвинуть кандидатом на пост президента РФ губернатора Смоленской области Алексея Островского. Однако в прошлом месяце глава региона от ЛДПР подал в отставку. Что касается Михаила Дегтярева, который стал губернатором Хабаровского края после арестованного Фургала, то ему пока рано обозначать президентские амбиции, считают политологи.
Между тем, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в годовщину смерти Владимира Жириновского на Новодевичьем кладбище на его могиле открыли памятник основателя ЛДПР в полный рост.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru