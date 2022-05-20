В ДНР заявили, что в РФ находится более миллиона украинских беженцев

Согласно данным ООН, 12,7 млн украинцев покинули свои дома, 7,7 млн из которых являются внутренними переселенцами.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

