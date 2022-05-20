В ДНР заявили, что в РФ находится более миллиона украинских беженцев
20 мая 202219:33
В РФ находится более миллиона украинских беженцев. Такую цифру привел посол самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), передает ТАСС.
Согласно данным ООН, 12,7 млн украинцев покинули свои дома, 7,7 млн из которых являются внутренними переселенцами.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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20 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru