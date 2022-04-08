В Германии предрекли раскол Европы из-за наплыва украинских беженцев

В Европе из-за наплыва украинских беженцев может произойти раскол. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на журналиста из Германии Кристофа Херстела.

Он напомнил, что Германия уже приняла более 300 тысяч беженцев из Украины, отметив при этом, что с некоторыми из них возникают проблемы. Херстел рассказал, что, например, в Дании нарушившим закон беженцам будет отказано в убежище.