В Германии предрекли раскол Европы из-за наплыва украинских беженцев
В Европе из-за наплыва украинских беженцев может произойти раскол. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на журналиста из Германии Кристофа Херстела.
Он напомнил, что Германия уже приняла более 300 тысяч беженцев из Украины, отметив при этом, что с некоторыми из них возникают проблемы. Херстел рассказал, что, например, в Дании нарушившим закон беженцам будет отказано в убежище.
По словам журналиста, выходцы из Украины уже давно угрожают русским, а дальнейшее распространение таких украинских идей может привести к масштабному конфликту в Европе.
Он добавил, что многих беженцев не устраивают отношения России и Германии, а некоторые из них даже «показывают неуважение к русской культуре и не хотят видеть ее в Европе». Херстел подчеркнул, что правоохранители предпринимают меры против актов агрессии в отношении русских.
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