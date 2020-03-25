В ДНР возбудили уголовное дело на Порошенко

Генпрокуратура Донецкой народной республики (ДНР) возбудила уголовное дело против экс-президента Украины Петра Порошенко и объявила его в розыск.

Допрос «сбежавшего» Порошенко связали с борьбой за пост генпрокурора

Политика обвинили в организации убийства командира батальона «Спарта» Арсена Павлова, более известного как Моторола.

«По версии следствия, экс-президент Украины утвердил приведенный в исполнение украинскими спецслужбами план убийства Павлова», - цитирует Донецкое агентство новостей сообщение ведомства.

Пятому президенту Украины заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Арсен Павлов был убит в Донецке в 2016 году. В лифте жилого дома, в котором он проживал, сработало взрывное устройство.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ТЕГИ:ДНРПорошенкоУголовное Дело