В ДНР возбудили уголовное дело на Порошенко
Генпрокуратура Донецкой народной республики (ДНР) возбудила уголовное дело против экс-президента Украины Петра Порошенко и объявила его в розыск.
Политика обвинили в организации убийства командира батальона «Спарта» Арсена Павлова, более известного как Моторола.
«По версии следствия, экс-президент Украины утвердил приведенный в исполнение украинскими спецслужбами план убийства Павлова», - цитирует Донецкое агентство новостей сообщение ведомства.
Пятому президенту Украины заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Арсен Павлов был убит в Донецке в 2016 году. В лифте жилого дома, в котором он проживал, сработало взрывное устройство.
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