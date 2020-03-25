В ДНР возбудили уголовное дело на Порошенко

Число заразившихся коронавирусом в России выросло за сутки на 163 человека Путин поручил проверить готовность армии к борьбе с коронавирусом Совфед одобрил закон о праве правительства фиксировать цены на лекарства в условиях эпидемии РЖД на фоне коронавируса отменяет часть поездов Принц Чарльз заразился коронавирусом