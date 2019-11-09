Сообщается, что разведение войск в районе Петровского стороны начали сегодня, 9 ноября, в час дня по московскому времени. К 15:00 состав Народной милиции Донецкой Народной Республики был полностью выведен из зоны. Укрaинскaя сторонa тaк же проинформировaлa об окончaнии выводa своих подрaзделений, однaко сообщилa, что необходимо еще двa дня для устрaнения рядa нaрушений.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире НСН позитивно оценил начавшийся на Донбассе процесс разведения войск сил народного ополчения и ВСУ. Однако, напомнил о многочисленных попытках Украины нарушить условия выполнения Минских соглашений, предусматривающих разведение военных сил по линии соприкосновения.

