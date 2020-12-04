В ДНР считают, что перемирие в Донбассе находится под угрозой
Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине Наталья Никонорова заявила, что перемирие в Донбассе находится под угрозой срыва из-за обстрела линии соприкосновения украинскими силовиками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД ДНР.
Представители ДНР заявили, что представители силовых структур утром в пятницу 4 декабря обстреляли из 120-миллиметрового миномета юг республики. В результате инцидента погибли двое ополченцев. В ДНР отметили, что данное вооружение было запрещено по итогам минских соглашений.
Никонорова заявила, что в течение двух месяцев с украинской стороны было выпущено более 200 мин калибрами 120 и 82 миллиметра. Минские соглашения утверждают, что танки, минометы и артиллерия должны быть убраны с линии соприкосновения.
Никонорова также призвала СММ (специальную мониторинговую миссию) ОБСЕ принять активные меры для прекращения боевых действий. Также представитель ДНР призвала обновить пакет мер, поскольку Украина вышла из договоренностей, подписанных в июле 2020 года.
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