В ДНР решили отказаться от украинского языка
В Донецкой народной республике (ДНР) рассматривают возможность лишения украинского языка статуса государственного. С этой инициативой выступил глава республики Денис Пушилин, сообщает «Донецкое агентство новостей».
В случае принятия изменений в статью 10 конституции ДНР, единственным государственным языком самопровозглашенной республики останется только русский.
Также Пушилин предложил реформировать местный закон об образовании, сделав изучение украинского языка добровольным – по заявлению родителей учеников.
Как напоминает RT, в конце ноября парламент ДНР принял законопроект, в котором установил границы республики в пределах всей Донецкой области. При этом часть региона на сегодняшний день контролируется Киевом.
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