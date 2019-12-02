В ДНР решили отказаться от украинского языка

В Донецкой народной республике (ДНР) рассматривают возможность лишения украинского языка статуса государственного. С этой инициативой выступил глава республики Денис Пушилин, сообщает «Донецкое агентство новостей».

В случае принятия изменений в статью 10 конституции ДНР, единственным государственным языком самопровозглашенной республики останется только русский.

Также Пушилин предложил реформировать местный закон об образовании, сделав изучение украинского языка добровольным – по заявлению родителей учеников.

Как напоминает RT, в конце ноября парламент ДНР принял законопроект, в котором установил границы республики в пределах всей Донецкой области. При этом часть региона на сегодняшний день контролируется Киевом.

