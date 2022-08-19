В Чехии заявили, что газа в хранилищах хватит на 11 месяцев

Власти Чехии заявили, что газа в хранилищах на потребности национальных потребителей хватит на 11 месяцев. Об этом сообщает ТАСС.

По словам директора департамента экономической политики министерства финансов республики Давид Прушвиц, газохранилища заполнены на максимум.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: www.mzv.cz
ТЕГИ:ГазЧехия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры