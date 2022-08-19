В Чехии заявили, что газа в хранилищах хватит на 11 месяцев
19 августа 202222:41
Власти Чехии заявили, что газа в хранилищах на потребности национальных потребителей хватит на 11 месяцев. Об этом сообщает ТАСС.
По словам директора департамента экономической политики министерства финансов республики Давид Прушвиц, газохранилища заполнены на максимум.
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19 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru