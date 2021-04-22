В Чехии предложили оставить в российском посольстве одного человека
Чешские сенаторы призвали правительство расторгнуть договор о дружеских отношениях с Россией, сообщают местные СМИ.
Кроме того, предложено сократить численность посольства РФ в Праге до одного человека. За такое решение высказались 67 из 72 сенаторов.
Также рекомендовано правительству Чехии обсудить инцидент в Врбетице в Совбезе ООН, в органах НАТО и ЕС.
Ранее глава чешского МИД Якуб Кулганек выразил российскому послу в Чехии Александру Змеевскому протест в связи с высылкой 20 сотрудников посольства Чехии. Кулганек потребовал вернуть дипломатов в диппредставительство до 12:00 четверга (13:00 по московскому времени).
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 271 / сут.
Умерли
107 тыс.+399 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+9 644 / сут.
- Джонни Депп пригласил россиян на фильм «Великий»
- Пушков: Чехия «нарывается» ультиматумом России
- В Чехии предложили оставить в российском посольстве одного человека
- Стало известно, кто отслеживает покупки кроме налоговой
- Назван главный симптом тяжелого течения COVID-19 у ребенка
- Украина призвала отключить Россию от SWIFT
- ОНК: массовых задержаний протестующих в Москве не зафиксировано
- В Крыму пройдут масштабные межвидовые учения ВС РФ
- Любовь Соболь отпустили из отдела полиции
- Около Крыма заметили два разведывательных самолета НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru