В Чехии предложили оставить в российском посольстве одного человека

Кроме того, предложено сократить численность посольства РФ в Праге до одного человека. За такое решение высказались 67 из 72 сенаторов.

Также рекомендовано правительству Чехии обсудить инцидент в Врбетице в Совбезе ООН, в органах НАТО и ЕС.

Ранее глава чешского МИД Якуб Кулганек выразил российскому послу в Чехии Александру Змеевскому протест в связи с высылкой 20 сотрудников посольства Чехии. Кулганек потребовал вернуть дипломатов в диппредставительство до 12:00 четверга (13:00 по московскому времени).

