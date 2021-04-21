В Кремле прокомментировали требование Чехии вернуть высланных дипломатов
Россия не приемлет стилистику требований по отношению к себе со стороны других государств, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.
«Именно сегодня в послании (Федеральному собранию - прим. ред.) президент [РФ Владимир] Путин говорил о бесперспективности разговоров с нами в стилистике требований», — подчеркнул Песков, комментируя требования Чехии вернуть высланных из Москвы дипломатов.
Ранее глава чешского МИД Якуб Кулганек выразил российскому послу в Чехии Александру Змеевскому протест в связи с высылкой 20 сотрудников посольства Чехии. Кулганек потребовал вернуть дипломатов в диппредставительство до 12:00 четверга (13:00 по московскому времени).
Высылка сотрудников чешского посольства стала ответом Москвы на выдворение из Чехии 18 российских дипломатов. Кроме того, Прага обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения голословными и безосновательными.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 271 / сут.
Умерли
107 тыс.+399 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+9 644 / сут.
- Псаки прокомментировала слова Путина о тигре Шерхане и шакале Табаки
- Московский «Локомотив» вышел в финал Кубка России по футболу
- В Кремле прокомментировали требование Чехии вернуть высланных дипломатов
- МИД РФ призвал Чехию оставить ультиматумы для общения внутри НАТО
- В Москве скончалась заслуженная артистка РСФСР Ирина Моисеева
- Белый дом отверг обвинения в причастности к покушению на Лукашенко
- Чехия потребовала вернуть высланных дипломатов в РФ
- Захарова: США замалчивают планы по развертыванию ядерных вооружений
- Самарские «Крылья Советов» вышли в финал Кубка России
- Посла РФ Змеевского вызвали в МИД Чехии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru