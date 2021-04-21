В Кремле прокомментировали требование Чехии вернуть высланных дипломатов

«Именно сегодня в послании (Федеральному собранию - прим. ред.) президент [РФ Владимир] Путин говорил о бесперспективности разговоров с нами в стилистике требований», — подчеркнул Песков, комментируя требования Чехии вернуть высланных из Москвы дипломатов.

Ранее глава чешского МИД Якуб Кулганек выразил российскому послу в Чехии Александру Змеевскому протест в связи с высылкой 20 сотрудников посольства Чехии. Кулганек потребовал вернуть дипломатов в диппредставительство до 12:00 четверга (13:00 по московскому времени).

Высылка сотрудников чешского посольства стала ответом Москвы на выдворение из Чехии 18 российских дипломатов. Кроме того, Прага обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения голословными и безосновательными.

