Чехия намерена передать Украине беспилотники для разведки
Чехия намерена передать Украине беспилотники Bivoj национального производства, который предназначены для разведки. Об этом сообщает агентство ЧТК.
Отмечается, что беспилотник весом 25 кг имеет высокоточную камеру видеонаблюдения. Дрон, в частности, может применяться для корректировки артиллерийской стрельбы.
Накануне сообщалось, что украинский беспилотник сбит в пригороде Курска во вторник вечером. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.
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