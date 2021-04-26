В Чехии опровергли сообщения о хранении запрещенного оружия на складах во Врбетице

Минобороны Чехии опровергло сообщения о хранении запрещенного международными соглашениями оружия на складах во Врбетице. Об этом сообщает ТАСС.

В чешском военном ведомстве появившиеся на эту тему сообщения назвали спекуляциями и заявили, что страна соблюдает международные соглашения.



Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Чехию, Болгарию и Украину объяснить хранение во Врбетице противопехотных мин вопреки соответствующей конвенции.



Чехия 17 апреля выслала из страны 18 российских дипломатов, обвинив спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В МИД России опровергли обвинения, назвав их абсурдными и голословными.

Российское дипведомство считает, что высылка дипломатов из Праги — требование США и Европы, которые надеются таким образом решить внутриполитические проблемы. Москва в качестве ответной меры выслала 20 сотрудников чешской дипмиссии.

