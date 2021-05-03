В Чехии не исключили возможность участия «Росатома» в тендере на АЭС

При новом парламенте могут пересмотреть решение об исключении «Росатома» из участия в тендере на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы», заявила глава Госуправления по ядерному регулированию Чехии Дана Драбова.

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Драбова отметила, что сейчас самое время объявить тендер. «Если будем ждать выборов, может случиться, что получит свободное поле для деятельности новое правительство, которое уничтожит нынешнее политическое единение в том, кого призвать», — добавила Дана Драбова. Она подчеркнула, что дорога для россиян в этот проект пока только полуприкрыта, сообщила Газета.ру.

Ввод нового энергоблока намечен на 2036 год. Победитель тендера должен быть объявлен до конца 2024 года. Ранее правительство Чехии исключило «Росатом» из тендера из-за предполагаемой причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице в 2014 году. По рекомендации спецслужб также исключили китайскую корпорацию.

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Фото: www.mzv.cz
ТЕГИ:СтроительствоАЭСРосатомЧехия
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