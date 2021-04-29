Чехия заявила о третьей версии в деле о взрыве во Врбетице

В Чехии рассматривают и другие версии причин взрывов во Врбетице, помимо самодетонации и причастности иностранных спецслужб. Об этом заявила министр юстиции Чехии Мария Бенешова в интервью чешскому сетевому изданию novinky.cz.

Она отметила, что присутствовала на заседании правительства, когда этот вопрос обсуждался с изучением отчета Службы информации и безопасности.