Чехия заявила о третьей версии в деле о взрыве во Врбетице

В Чехии рассматривают и другие версии причин взрывов во Врбетице, помимо самодетонации и причастности иностранных спецслужб. Об этом заявила министр юстиции Чехии Мария Бенешова в интервью чешскому сетевому изданию novinky.cz.

Она отметила, что присутствовала на заседании правительства, когда этот вопрос обсуждался с изучением отчета Службы информации и безопасности.

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Министр не стала комментировать, о каких именно дополнительных версиях идет речь.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал версию причин взрыва во Врбетице, которую рассматривает следствие. По его словам, речь идет о диверсии иностранных спецслужб - «атака российских агентов». Бабиш отметил, что у президента Чехии Милоша Земана есть свой взгляд на этот вопрос, но при этом он поддержал высылку сотрудников посольства России.


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