В Чехии допустили выход Венгрии из ЕС из-за России

По словам политика, позиция Будапешта по антироссийским санкциям отличается от точки зрения других членов ЕС.

«Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти, и теперь она должна решить: отойти от этого края или рискнуть и прыгнуть, о последствиях чего я спекулировать не хочу», — цитирует Бека РИА Новости.

Министр уточнил, что допускает возможность выхода Венгрии из ЕС, однако намерен «много работать», чтобы удержать Венгрию в русле общеевропейской политики.

