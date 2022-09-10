В Чехии допустили выход Венгрии из ЕС из-за России

Позиция Венгрии по отношениям с Россией может привести к выходу страны из Евросоюза. Об этом заявил министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек.

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По словам политика, позиция Будапешта по антироссийским санкциям отличается от точки зрения других членов ЕС.

«Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти, и теперь она должна решить: отойти от этого края или рискнуть и прыгнуть, о последствиях чего я спекулировать не хочу», — цитирует Бека РИА Новости.

Министр уточнил, что допускает возможность выхода Венгрии из ЕС, однако намерен «много работать», чтобы удержать Венгрию в русле общеевропейской политики.

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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