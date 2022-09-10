В Чехии допустили выход Венгрии из ЕС из-за России
Позиция Венгрии по отношениям с Россией может привести к выходу страны из Евросоюза. Об этом заявил министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек.
По словам политика, позиция Будапешта по антироссийским санкциям отличается от точки зрения других членов ЕС.
«Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти, и теперь она должна решить: отойти от этого края или рискнуть и прыгнуть, о последствиях чего я спекулировать не хочу», — цитирует Бека РИА Новости.
Министр уточнил, что допускает возможность выхода Венгрии из ЕС, однако намерен «много работать», чтобы удержать Венгрию в русле общеевропейской политики.
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