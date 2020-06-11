В бывший офис соперника Лукашенко нагрянули с обыском

Обыск в банке, вероятнее всего, связан с делом об уклонении от уплаты налогов. Отмечается, что таким образом власти могут помешать Бабарико зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты. Ранее в его штабе сообщили, что собрали необходимое число подписей для выдвижения.



Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. В республике начались акции в поддержку альтернативных кандидатов. Лукашенко, который правит страной 26 лет, заявил, что не допустит майдана в республике.



Ранее Лукашенко заявил, что оппозиционеров Белоруссии спонсируют некие российские олигархи. С этим утверждением не согласились в Кремле. Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, олигархов в России попросту нет, передает Ura.ru

