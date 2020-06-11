В бывший офис соперника Лукашенко нагрянули с обыском

В главный офис «Белгазпромбанка» пришли с обыском следователи. Об этом сообщил оппозиционный белорусский журналист Сергей Путило.

Именно в «Белгазпромбанке» ранее работал Виктор Бабарико, выдвинувшийся в президенты Белоруссии. Он считается одним из самых опасных соперников Александра Лукашенко.

Конкурент Лукашенко набрал подписи для выдвижения после публичного глумления

Обыск в банке, вероятнее всего, связан с делом об уклонении от уплаты налогов. Отмечается, что таким образом власти могут помешать Бабарико зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты. Ранее в его штабе сообщили, что собрали необходимое число подписей для выдвижения.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. В республике начались акции в поддержку альтернативных кандидатов. Лукашенко, который правит страной 26 лет, заявил, что не допустит майдана в республике.

Ранее Лукашенко заявил, что оппозиционеров Белоруссии спонсируют некие российские олигархи. С этим утверждением не согласились в Кремле. Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, олигархов в России попросту нет, передает Ura.ru

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ФОТО: president.gov.by
ТЕГИ:ОбыскиБелоруссияЛукашенко
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