В Бундестаге заявили о причастности России к посадке самолета Ryanair

Глава комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген предположил, что Россия может быть причастна к посадке самолета Ryanair в Минске. Об этом он заявил изданиям Rheinischen Post и General-Anzeiger.

По его словам, посадка самолета происходила с согласия Кремля, аргументов он не привел.