В Бундестаге заявили о причастности России к посадке самолета Ryanair

Глава комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген предположил, что Россия может быть причастна к посадке самолета Ryanair в Минске. Об этом он заявил изданиям Rheinischen Post и General-Anzeiger.

По его словам, посадка самолета происходила с согласия Кремля, аргументов он не привел.

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Реттген отметил, что без поддержки России президент Белоруссии Александр Лукашенко не удержался бы у власти.

Глава комитета призвал ввести санкции в отношении государственных предприятий Белоруссии и структур безопасности.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Дождь» назвала реакцию Запада на инцидент с самолетом Ryanair «странной истерикой».

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ФОТО: Vostock-photo
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