В Бундестаге заявили, что ФРГ и США не будут обсуждать «механизм остановки» «Северного потока–2»
«Механизм остановки» строительства газопровода «Северный поток–2» не подлежит обсуждению на переговорах ФРГ и США. Об этом заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
«Очень приветствую тот факт, что при президенте [Джо] Байдене Соединённые Штаты теперь проявляют большую готовность разговаривать», — цитирует политика РИА Новости.
Однако, как отметил Эрнст, не планируются к обсуждению ни приостановка строительства трубопровода, ни механизм, посредством которого поставки газа в ЕС будут связаны с обеспечением Украины.
Ранее стало известно о переговорах США и Германии по вопросу снятия санкций с «Северного потока-2». По данным издания Handelsblatt , американская сторона может снять касающиеся проекта ограничения. Однако США желают увидеть от немецкой стороны пакетное решение вопроса, в частности, речь шла о разработке механизма, благодаря которому в случае сокращения транзита газа через Украину эксплуатация трубопровода станет невозможной.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru