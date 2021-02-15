В Бундестаге заявили, что ФРГ и США не будут обсуждать «механизм остановки» «Северного потока–2»

«Очень приветствую тот факт, что при президенте [Джо] Байдене Соединённые Штаты теперь проявляют большую готовность разговаривать», — цитирует политика РИА Новости.

Однако, как отметил Эрнст, не планируются к обсуждению ни приостановка строительства трубопровода, ни механизм, посредством которого поставки газа в ЕС будут связаны с обеспечением Украины.

Ранее стало известно о переговорах США и Германии по вопросу снятия санкций с «Северного потока-2». По данным издания Handelsblatt , американская сторона может снять касающиеся проекта ограничения. Однако США желают увидеть от немецкой стороны пакетное решение вопроса, в частности, речь шла о разработке механизма, благодаря которому в случае сокращения транзита газа через Украину эксплуатация трубопровода станет невозможной.

