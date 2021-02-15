Укладка газопровода «Северный поток - 2» возобновилась на Балтике

Трубоукладочная крановая баржа «Фортуна» возобновила укладку газопровода "Северный поток - 2" в водах Дании, сообщает «Интерфакс».

Ранее 7 февраля судно вынуждено прекратило работы по проекту из-за шторма и холодного фронта на Балтике.



К завершающему этапу прокладки труб «Северного потока - 2» «Фортуна» приступила 6 февраля, сообщает Газета.ру. В компании Nord Stream 2 AG рассказали, что осталось проложить около 120 км труб в водах Дании, а также 30 км - в водах Германии.

Планируется, что строительство двух ниток газопровода в датских территориальных водах завершится до конца апреля.