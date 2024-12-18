Он отметил, что необходимо вернуть в ФРГ доступную энергию, поэтому нужно начать переговоры с Россией по возобновлению поставок российского природного газа по оставшемуся участку «Северного потока».

Он считает, что власти Германии не должны подстраиваться под США, которые ответственны за кризис в Германии.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил недовольство по поводу отсутствия серьезного расследования подрыва газопроводов «Северный поток», назвав ситуацию возмутительной, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



