В бундестаге призвали начать переговоры с Россией о поставках газа в Германию
Германия должна начать переговоры с Россией о возобновлении поставок газа в ФРГ по непострадавшей в результате диверсии ветке газопровода «Северный поток-2», заявил депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Клаус Эрнст в своем аккаунте в социальной сети Х.
Он отметил, что необходимо вернуть в ФРГ доступную энергию, поэтому нужно начать переговоры с Россией по возобновлению поставок российского природного газа по оставшемуся участку «Северного потока».
Он считает, что власти Германии не должны подстраиваться под США, которые ответственны за кризис в Германии.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил недовольство по поводу отсутствия серьезного расследования подрыва газопроводов «Северный поток», назвав ситуацию возмутительной, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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