В бундестаге назвали возможную победу Трампа вызовом для Германии

«Германия не настроена на то, чтобы еще четыре года работать с Трампом. Вторая победа (Дональда Трампа, действующего президента США – прим. НСН) на выборах бросит нам серьезный вызов, такой, к которому мы еще не готовы», - заявил Реттген в Twitter.

Он также считает, что примерно равные шансы на победу у Дональда Трампа и демократа Джо Байдена оказались неожиданностью. Реттген отметил, что многие, основываясь на данных опросов, прогнозировали, что лидером президентской гонки станет Байден.

«Этот сценарий сейчас не актуален. Шансы 50 на 50. Это сюрприз», - написал депутат.

Ранее губернатор Пенсильвании Том Вулф заявил, что еще более миллиона отправленных по почте бюллетеней не подсчитаны в штате, где пока лидирует действующий президент США Дональд Трамп.

Именно исход голосования в Пенсильвании может стать решающим, поскольку это один из крупнейших «колеблющихся» штатов. Как правило, голосование по почте предпочитают сторонники демократов. Пока Байден отстает от Трампа в Пенсильвании примерно на 680 тысяч голосов.

