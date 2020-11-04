«Феноменальные результаты». Трамп заявил о победе и готов судиться

По словам президента, он лидирует в голосовании большинства ключевых штатов, и это «большой успех».

Кроме того, Трамп заявил о мошенничестве на выборах в стране: по его мнению, «группа людей» пытается лишить граждан США права на выражение своей воли. По словам республиканца, его противник демократ Джо Байден решил бороться с грядущей победой Трампа, затягивая подсчёт голосов для подтасовки результатов. Американский президент заявил, что в связи с этой ситуацией намерен обратиться в Верховный суд США.

Также Дональд Трамп поблагодарил всех, кто голосовал за него и команду, работавшую на президентских выборах.

В США завершились всеобщие выборы, в ходе которых американцы избирали нового президента страны. За пост главы государства борются действующий президент, представитель республиканской партии Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден. По данным телеканала Fox News, Байден к настоящему времени набирает 237 голосов выборщиков, а действующий президент США Дональд Трамп - 210. При этом оба кандидата объявили о своей победе.

