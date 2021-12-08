В Британии вводят систему COVID-пропусков на массовые мероприятия

Премьер-министр страны Борис Джонсон отметил, что требование вступит в силу 10 декабря и будет, в частности, распространяться на ночные клубы и закрытые помещения, которые могут вмещать более 500 человек.

Также мера будет действовать на открытом воздухе для заведений с вместительностью более 4 тыс. человек.

Ранее стало известно о сотнях выявленных случаев заражения штаммом «омикрон» в стране.





