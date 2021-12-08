В Британии вводят систему COVID-пропусков на массовые мероприятия
Власти Великобритании объявили о введении COVID-пропусков на мероприятия с сотнями участников. Об этом сообщает «Интерфакс».
Премьер-министр страны Борис Джонсон отметил, что требование вступит в силу 10 декабря и будет, в частности, распространяться на ночные клубы и закрытые помещения, которые могут вмещать более 500 человек.
Также мера будет действовать на открытом воздухе для заведений с вместительностью более 4 тыс. человек.
Ранее стало известно о сотнях выявленных случаев заражения штаммом «омикрон» в стране.
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