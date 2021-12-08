В Британии испугались замерзнуть без российского газа из-за санкций США

Комментируя видеовстречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, британцы отметили, что введение санкций наверняка приведет к приостановке поставок газа из РФ.

«Без российского газа большая часть Европы замерзнет этой зимой из-за нашего безумного бегства от атомной энергетики и углерода к возобновляемым источникам энергии», — поделился пользователь Paul Calvert.

Читатели The Telegraph одобрили переговоры Путина и Байдена: по их мнению, общение глав государств «снижает напряженность».

Видеовстреча президентов России и США состоялась накануне, напоминает РИА ФАН.

Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон может ввести против РФ жесткие санкции из-за «агрессии» в отношении Украины. В частности, США рассматривают возможность отключить Россию от международной системы SWIFT и ввести ограничение на обмен валют.

