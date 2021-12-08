В Британии испугались замерзнуть без российского газа из-за санкций США
Новые санкции США в отношении России могут оставить Европу без газа, считают читатели британского издания The Telegraph.
Комментируя видеовстречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, британцы отметили, что введение санкций наверняка приведет к приостановке поставок газа из РФ.
«Без российского газа большая часть Европы замерзнет этой зимой из-за нашего безумного бегства от атомной энергетики и углерода к возобновляемым источникам энергии», — поделился пользователь Paul Calvert.
Читатели The Telegraph одобрили переговоры Путина и Байдена: по их мнению, общение глав государств «снижает напряженность».
Видеовстреча президентов России и США состоялась накануне, напоминает РИА ФАН.
Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон может ввести против РФ жесткие санкции из-за «агрессии» в отношении Украины. В частности, США рассматривают возможность отключить Россию от международной системы SWIFT и ввести ограничение на обмен валют.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,9 млн+31 096 / сут.
Умерли
284 тыс.+1 182 / сут.
Выздоровели
8,6 млн+34 615 / сут.
- МИД РФ: Запад намерен спровоцировать новые протесты в Белоруссии
- СМИ: Грузовик задавил 17 школьников в Нигерии
- В СПЧ сферу IT-технологий назвали самой коррумпированной
- В Британии испугались замерзнуть без российского газа из-за санкций США
- Врач рассказала, кому мясо можно есть каждый день
- Около 50 тысяч москвичей нарушили масочный режим в транспорте в ноябре
- Генсек ООН ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным COVID-19
- Австралия объявила дипломатический бойкот зимней Олимпиаде в Пекине
- Ученые опубликовали первую фотографию «омикрона»
- Названы самые популярные соцсети в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru