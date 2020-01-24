В Британии вновь назвали Россию «критической угрозой»

В частности, авторы отмечают, что за последние десять лет Россия сознательно злоупотребляла международными судебными механизмами. Согласно статье, РФ использовала систему «красного уведомления» Интерпола, чтобы преследовать своих критиков и противников, хотя конституция ведомства не допускает использования его системы для преследования по политическим мотивам, но это трудно осуществить, поскольку организация полагается на национальные полицейские органы для предоставления надежных данных.

«Действия России создают критическую угрозу национальной безопасности в Великобритании. И уровень угрозы значительно возрастет, когда Великобритания выйдет из Европейского Союза, поскольку у нее больше не будет прямого доступа к Европолу. Британским правоохранительным органам необходимо будет уделять гораздо больше внимания Интерполу, организации, которая оказалась исключительно уязвимой для злоупотреблений со стороны России», - пишут авторы статьи.

Эффективные действия необходимы, утверждается в статье. «Речь Королевы в прошлом месяце обязала правительство ввести режим санкций Магнитского, и это должно стать неотложным приоритетом. Необходим ряд новых законодательных инициатив, чтобы защитить наши судебные органы от российского вмешательства», - отмечается в материале.

