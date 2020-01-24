В Британии вновь назвали Россию «критической угрозой»
В Британии назвали Россию «критической угрозой» и призвали к немедленным действиям, чтобы не допустить ухудшения ситуации после Brexit. Соответствующая статья, авторами которой выступили бывший спецдокладчик ООН по борьбе с терроризмом Бен Эммерсон и директор департамента по изучению России и Евразии в аналитическом центре Генри Джексона Эндрю Фоксалл, опубликована на страницах The Telegreph.
«Нашим политикам и спецслужбам необходимо посмотреть, как Россия манипулирует судебными процессами в Великобритании. Что является частью одной и той же стратегии скрытых асимметричных операций, направленных на дестабилизацию институтов, от которых зависят западные демократии», - говорится в статье.
В частности, авторы отмечают, что за последние десять лет Россия сознательно злоупотребляла международными судебными механизмами. Согласно статье, РФ использовала систему «красного уведомления» Интерпола, чтобы преследовать своих критиков и противников, хотя конституция ведомства не допускает использования его системы для преследования по политическим мотивам, но это трудно осуществить, поскольку организация полагается на национальные полицейские органы для предоставления надежных данных.
«Действия России создают критическую угрозу национальной безопасности в Великобритании. И уровень угрозы значительно возрастет, когда Великобритания выйдет из Европейского Союза, поскольку у нее больше не будет прямого доступа к Европолу. Британским правоохранительным органам необходимо будет уделять гораздо больше внимания Интерполу, организации, которая оказалась исключительно уязвимой для злоупотреблений со стороны России», - пишут авторы статьи.
Эффективные действия необходимы, утверждается в статье. «Речь Королевы в прошлом месяце обязала правительство ввести режим санкций Магнитского, и это должно стать неотложным приоритетом. Необходим ряд новых законодательных инициатив, чтобы защитить наши судебные органы от российского вмешательства», - отмечается в материале.
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